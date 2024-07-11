Haval F8 обновится до появления в продаже в России. Первые фото

Кроссоверу Haval F8, который ждут в России, исправят дизайн. Портал «Китайские автомобили» сообщает, что новая модель Haval F8, которая уже подтверждена для российского рынка, успеет обновиться до появления у нас — якобы внешность автомобиля решили доработать на фоне низких продаж на родине. В Китае кроссовер F8 известен под именем Xiaolong Max, и покупают его действительно неохотно: за первую половину 2024 года местные дилеры реализовали менее 3,5 тысячи экземпляров.

© Motor.ru

Haval F8, он же Xiaolong Max, дебютировал в прошлом году. Его название переводится как «храбрый дракон» и отсылает к самолету — в Китае такое имя носит бомбардировщик Chengdu FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder). Это среднеразмерный кроссовер чуть крупнее F7, представленный на домашнем рынке в двух модификациях: с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 236 лошадиных сил и гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового агрегата и двух электромоторов. Обе эти версии подтверждены и для России.

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

О появлении модели на нашем рынке стало известно в конце того же года. Информация об этом утекла с закрытой дилерской презентации, на которой не только рассекретили характеристики модели, но и озвучили предполагаемую ценовую вилку — от 4,2 до 4,9 миллиона рублей.

Согласно новой информации, до появления на российском рынке F8/Xiaolong Max преобразится. Судя по расположению камуфляжной пленки на прототипе, запечатленном на шпионских фотографиях, изменятся бамперы спереди и сзади, радиаторная решетка, задние стойки и пятая дверь. Кроме того, кроссовер лишится фар-бумерангов — их заменят на более лаконичную оптику. Изменения есть и в салоне: вместо единого кластера F8 получил два отдельных экрана.

«Китайские автомобили» предполагают, что таким образом Haval попытался удешевить модель. Так ли это, мы узнаем уже скоро: в Китае обновленный F8/Xiaolong Max может поступить в продажу до конца этого лета. До России же новый кроссовер доберется осенью.