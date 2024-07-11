При возврате сломанной машины продавцу ничего не возместят

ВС РФ: в случае возврата сломанной машины продавцу ничего не возместят. Покупатель автомобиля не обязан возмещать продавцу ущерб за дефекты, если машина была возвращена по решению суда. К такому выводу пришли судьи Верховного суда России при рассмотрении жалобы саратовского дилера к недобросовестному клиенту.

Сообщается, что покупатель не смог исполнить договор купли-продажи автомобиля в дилерском центре «АвтоГермес-Запад». В итоге продавец подал в суд, который постановил вернуть машину.

Однако оказалось, что на приобретённом в 2020 году транспортном средстве, которое было возвращено спустя год, имеются механические повреждения. Дилер потребовал компенсировать убытки у покупателя, но тот отказал. Это стало поводом для нового разбирательства.

Суд первой инстанции в удовлетворении отказал, так как не было доказано, что именно неправомерные действия автомобилиста стали причиной повреждений. Но апелляция встала на сторону истца и постановила возместить ущерб частично, к этому же выводу пришла кассация. В итоге дело дошло до высшей судебной инстанции.

В Верховном суде сочли, что дилер не имеет права требовать от продавца возмещения вреда, который автомобиль получил до принятия решения о возврате техники, тем более что точно не установлено, когда именно транспорт был сломан. При этом не доказано, что дефекты возникли по вине покупателя уже после того, как суд обязал его вернуть машину до фактической передачи.

«Вывод апелляции о том, что автомобиль повредил покупатель, незаконный. Согласие покупателя с фактом наличия механических дефектов не означает признания вины в их появлении», — говорится в определении ВС РФ.



В итоге дело направлено на повторное рассмотрение.