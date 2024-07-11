Audi снимет с производства кроссовер Q8 e-tron

Немецкая компания Audi снимет с производства электрический кроссовер Q8 e-tron и его купеобразный вариант Q8 Sportback e-tron. Об этом сообщает motor1.com.

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Отмечается, что модели будут сняты с производства из-за слабого спроса на них. Кроме того, не исключено, что будет закрыт завод Audi в Бельгии, где выпускались автомобили Q8.

Руководство Audi объявило, что в ближайшее время начнет переговоры с производственным советом, профсоюзами и социальными партнерами о возможной реструктуризации завода под Брюсселем. Среди причин закрытия в Audi называют сложность обновления предприятия из-за близости к центру города и высоких затрат на логистику и производство.

До этого стало известно, что компания Volvo сообщила о прекращении производства модели S60 на заводе в Южной Каролине. Последний автомобиль должен был сойти с конвейера предприятия в июне 2024 года. В последние три года продажи Volvo S60 снижались. В год фирма реализовывала не более 10 тыс. машин, в то время как ближайшие конкуренты BMW и Mercedes-Benz продавали ежегодно по 33 тыс. единиц машин 3-series и C-class.

На конвейере место снятого с производства S60 займет электромобиль Volvo EX90.