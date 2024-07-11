Audi построила странный автомобиль по чертежам 90-летней давности

Компания Audi воссоздала уникальный Auto Union Type 52 Schnellsportwagen. Его начали разрабатывать в 1930-х годах, но проект пришлось свернуть, не выпустив ни одного прототипа. Внешность Schnellsportwagen восстанавливали по архивным документам и чертежам. В итоге получился пятиметровый автомобиль с компрессорным двигателем V16 6.0 и трехместным салоном.

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Подразделение исторических автомобилей Audi Tradition построило машину, которая должна была появиться на свет более 90 лет назад. Она называется Auto Union Type 52 Schnellsportwagen и представляет собой гран-прийную машину 1930-х с утилитарным кузовом и допуском на обычные дороги. Проект Фердинанда Порше свернули ещё до постройки первого прототипа. Всё, что осталось, — это архивные документы, чертежи и дизайнерские наброски. Изучив их, в мастерской Crosthwaite & Gardner изготовили все необходимые детали и компоненты, а то, что в итоге получилось, Audi показала на Фестивале скорости в Гудвуде.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Первоначальный план предполагал, что Type 52 будет базироваться на раме лестничного типа с поперечными рессорами и фрикционными амортизаторами. Двигатель хотели взять у гоночного Auto Union Type A. Агрегат V16 4.4 с приводным нагнетателем типа Roots должен был развивать около 200 лошадиных сил и 436 Нм крутящего момента и разгонять машину до 200 километров в час. В Crosthwaite & Gardner немного отступили от этой концепции. Например, на реальной машине установлены продольные рессоры и гидравлические амортизаторы, увеличена колёсная база и изменено расположение топливного бака. Но тормоза при этом барабанные, как у Type A.

© Audi

Не менее интересен и двигатель — компрессорный V16 6.0 от Auto Union Type С. Он выдаёт 520 лошадиных сил и 886 Нм крутящего момента и работает на специальной топливной смеси: 50 процентов метанола, 40 бензина и 10 толуола. В салоне у Type 52 три места, причём компоновочная схема напоминает McLaren F1. За задними дверьми — отсек под две запаски. Есть даже багажник, ведь машина задумывалась как гран-туризмо. А поскольку данных о том, в какой цвет собирались красить Type 52, не было, Audi вновь обратилась к историческим гоночным моделям и выбрала оттенок Cellulose Silver, напоминающий о «серебряных стрелах».