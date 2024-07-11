Марка BAIC провела русификацию кроссовера X55. Владельцы модели могут записаться на бесплатное обновление программного обеспечения мультимедийной системы и комбинации приборов. После прохождения процедуры уведомления и настройки будут доступны на русском языке.

Напомним, что этой весной BAIC обновил наборы оборудования. В начальную комплектацию Comfort за 2 970 000 ₽ включили подогревы передних сидений и форсунок стеклоомывателя, а в отделке салона вместо ткани применили натуральную и искусственную кожу. На втором ряду сидений появился центральный подголовник.

Также появилась новая «средняя» версия Luxury за 3 120 000 ₽, куда вошли подогрев руля, электропривод крышки багажника, выдвижные дверные ручки, улучшенная акустика, атмосферная подсветка салона, панорамная крыша и боковые подушки безопасности.

Наконец, список опций топового варианта Elite стоимостью 3 350 000 ₽ расширен за счёт подогрева задних сидений, руля и лобового стекла. Всем исполнениям положен 1,5-литровый турбомотор отдачей 177 л.с., с которым состыкован 7-ступенчатый преселективный «робот».

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Кстати, в России подешевели автомобили BAIC: цены снижены на 100 тысяч рублей.