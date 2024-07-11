Продажи Mini и Rolls-Royce снизились в этом году

Несмотря на то, что продажи BMW в этом году выросли на 2,3%, продажи BMW Group снизились на 0,1% по итогам июня. MINI и Rolls-Royce потеряли показатели по сравнению с январем-июнем 2023 года: продажи MINI снизились на 18,7% до 114 054 единиц, Rolls-Royce - на 11,4% до 2 819 автомобилей.

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Спад продаж MINI объясним. Компания обновил модельный ряд, поэтому требуется время, чтобы новые автомобили появились на рынке. Теоретически, показатели продаж во второй половине 2024 года должны быть лучше. У MINI впереди еще напряженный период – ожидается появление моделей, которые ранее не представлены.

До конца 2024 года дебютируют версии John Cooper Works трехдверных моделей MINI с бензиновым и электрическим двигателем. Кроме того, мы также увидим Aceman JCW. Все три модели выйдут на рынок в последнем квартале этого года. Кроме того, этой осенью состоится премьера MINI Convertible с газовыми двигателями.

Через несколько лет ожидается и электрический кабриолет. Rolls-Royce запустил обновление своей самой продаваемой модели Cullinan в середине цикла. Претендуя на звание самого роскошного внедорожника в мире, первый высокопроходимый RR должен продемонстрировать более высокие показатели продаж в оставшиеся месяцы года. Это может помочь сократить отставание от рекордных результатов 2023 года, когда было поставлено 6 032 автомобиля.

Конечно, для RR никогда не был важен объем продаж, потому что огромная прибыль важнее. В 2022 году средний покупатель тратил на Rolls около 500 000 евро. Мы можем только представить, что большая часть этой суммы - чистая прибыль бренда, принадлежащего BMW. Показатели подразделения BMW Group Motorrad в июне практически не изменилось: поставки выросли на 0,2% до 113 072 единиц.