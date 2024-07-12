BMW стала лидером премиум-сегмента, обойдя Mercedes и Audi

В первом полугодии баварский автопроизводитель реализовал свыше миллиона автомобилей, зафиксировав в том числе рост спроса на электрокары. У конкурентов продажи падают.

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Тираж BMW составил 1 096 486 автомобилей, из которых 180 тысяч транспортных средств - электрокары. Рост составил 2,3% и 34% соответственно.

Результат Mercedes оказался на 8% хуже, чем в январе-июне 2023 года: продано 960 тысяч авто марки, продажи электромобилей сократились на 17% - до 93,4 тысячи единиц.

Продажи Audi просели на 8% - до 833 тысяч автомобилей, при этом электрокары продемонстрировали небольшой рост - плюс1,3%.

У Porsche также отрицательная динамика: -7% по итогам первого полугодия, 155 945 авто. В этом по большей части виноват Китай, где спрос упал на 33%, также в минус увело ослабление спроса на электрический Porsche Taycan, из-за чего компания пересматривает объёмы его выпуска.