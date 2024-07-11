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Путин присвоил гражданство России разработчику электромобиля "Атом" Грюбелю

Исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин присвоил гражданство России разработчику электромобиля "Атом"
© Газета.ру

Грюбель родился 16 октября 1967 года в Германии. Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа.

«Кама» занимается разработкой российского автомобиля «Атом».

26 июня гендиректор компании--разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил, что «Атом» будет стоить от 2,9 млн до 4 млн рублей. Поваразднюк отметил, что подход «Атома» близок к стратегии компании Zeekr в Китае, которая выпускает в массовом сегменте автомобили с премиальным набором функций.

До этого стало известно, что основные узлы и агрегаты электромобиля «Атом» будут выпускаться совместно с китайскими компаниями или будут закупаться в КНР.

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Харальд Грюбель
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