Появились первые фото новой Lada Iskra в камуфляже

В Тольятти замечена новая версия Lada Iskra
АвтоВАЗ начал дорожные тесты новой версии Lada Iskra. Тест-пилоты Волжского автозавода приступили к испытаниям универсала «Искра». Укрытый плотной камуфляжной плёнкой прототип был замечен на дорогах Тольятти неподалёку от сборочной площадки.
Рассмотреть внешность модели по всех подробностях мешает плотный камуфляж. Однако по выступам над колёсными арками и приподнятой корме можно предположить, что на тесты выведена кросс-версия универсала.
По предварительным данным, характеристики и оснащение седана и «сарая» будут идентичны. Моторная гамма автомобиля будет включать в себя 1,6-литровый «атмосферник», выдающий 90 или 106 лошадиных сил. С первым будет сочетаться 5-ступенчатая механическая трансмиссия, с более мощным — 6-диапазонная «ручка» или вариатор.
Напомним, премьера Lada Isrka состоялась в начале июня в Санкт-Петербурге. В модельном ряду марки новинка займёт место между бюджетной Granta и флагманской Vesta.
Позднее стало известно, что у семейства Lada Iskra не будет современных ассистентов. Такое решение инженеры приняли, когда переводили иностранную платформу на отечественную компонентную базу. Под сокращение также попали занавески безопасности: в базе будут только фронтальные подушки, а в топе — четыре эирбега.