Появились первые фото новой Lada Iskra в камуфляже

АвтоВАЗ начал дорожные тесты новой версии Lada Iskra. Тест-пилоты Волжского автозавода приступили к испытаниям универсала «Искра». Укрытый плотной камуфляжной плёнкой прототип был замечен на дорогах Тольятти неподалёку от сборочной площадки.

© АвтоВАЗ

Рассмотреть внешность модели по всех подробностях мешает плотный камуфляж. Однако по выступам над колёсными арками и приподнятой корме можно предположить, что на тесты выведена кросс-версия универсала.

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По предварительным данным, характеристики и оснащение седана и «сарая» будут идентичны. Моторная гамма автомобиля будет включать в себя 1,6-литровый «атмосферник», выдающий 90 или 106 лошадиных сил. С первым будет сочетаться 5-ступенчатая механическая трансмиссия, с более мощным — 6-диапазонная «ручка» или вариатор.

© Автопоток

© Автопоток

© Автопоток

Напомним, премьера Lada Isrka состоялась в начале июня в Санкт-Петербурге. В модельном ряду марки новинка займёт место между бюджетной Granta и флагманской Vesta.

Позднее стало известно, что у семейства Lada Iskra не будет современных ассистентов. Такое решение инженеры приняли, когда переводили иностранную платформу на отечественную компонентную базу. Под сокращение также попали занавески безопасности: в базе будут только фронтальные подушки, а в топе — четыре эирбега.