27-летний Toyota Land Cruiser пустили с молотка за рекордную сумму

Внедорожник Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска продали за рекордную сумму. Автомобиль ушел с молотка на аукционе Bring a Trailer за 170 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей). Данная сумма стала рекордной для модели этого поколения в ходе торгов на онлайн-площадках. Столь высокая цена обусловлена идеальным состоянием автомобиля, а также пробегом – за почти три десятилетия Land Cruiser проехал всего 7500 километров.

© Motor.ru

Проданный Toyota Land Cruiser большую часть жизни провел в гараже единственного владельца. По сути, внедорожник представляет собой новый автомобиль, на кузове и в салоне которого отсутствуют какие-либо следы эксплуатации.

Под капотом модели находится 4,5-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 212 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с автоматической трансмиссией и раздаточной коробкой. В оснащение внедорожника входят 16-дюймовые колеса, передние сиденья с электроприводом, а также кондиционер и люк.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

Land Cruiser стал всего лишь пятой моделью данного поколения, за которую в ходе аукциона заплатили больше ста тысяч долларов. При этом, когда сумма торгов превысила эту планку, за внедорожник боролись четыре покупателя, один из которых и приобрел японскую «капсулу времени».

В начале мая необычную модификацию классического Toyota Land Cruiser представили южноафриканские тюнеры. Японский внедорожник превратили в шестиколесный пикап с пулеметом.