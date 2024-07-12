В АвтоВАЗе рассказали, как изменятся цены на Lada в ближайшее время

АвтоВАЗ не исключил повышения цен на Lada в августе или сентябре. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский, отметив, что, во-первых, индексация цен не превысит уровень инфляции, во-вторых, скорее всего, не затронет базовые, наиболее доступные версии всех моделей Lada.

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В начале июня о возможной индексации цен на модели АвтоВАЗа сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, корректировка может произойти осенью 2024 года.

В последний раз АвтоВАЗ пересмотрел цены на Lada в мае, но это не затронуло базовые версии Lada Vesta и Lada Granta. Однако на этой неделе АвтоВАЗ исключил из списка комплектаций варианты 2023 года, что формально сделало некоторые модели дороже.

Накануне стало известно, что АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям Lada Iskra в кузове универсал.