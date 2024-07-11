Выпуск автомобилей Lada в первом полугодии вырос на 73%

Производство автомобилей Lada в I полугодии 2024 года выросло на 73% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 235,8 тыс. авто. Этот показатель превысил объемы выпуска всего 2022 года. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Автоваза".

В июне выпуск авто Lada составил 45,2 тыс. единиц, что почти в 3 раза превышает показатель июня 2023 года.

"Производство Lada в июне составило 45 238 автомобилей и машинокомплектов, что почти в три раза больше, чем в июне 2023 года (15 702 автомобилей). <…> За 6 месяцев производство выросло на 73%, до 235 815 автомобилей Lada", - сказал он.



В I полугодии производство Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta - на 37%, Niva - на 49%. Также за это время выпущено 3 790 моделей Lada Largus. По итогам июня выпуск Lada Vesta увеличился в 2 раза, Granta - в 3 раза, семейство Niva - также в 3 раза.