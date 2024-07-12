Внедорожник M-Hero от Dongfeng сильно подешевел в России

Гибридный внедорожник M-Hero стал дешевле в России на 1,5 миллиона рублей. Теперь он стоит 14 490 000 рублей — всё благодаря появлению прямой скидки от производителя, липецкой компании «Моторинвест». Машина оснащена гибридной силовой установкой с тремя электромоторами и «турбочетвёркой» 1.5, полным приводом, селектором режимов движения с профилями для снега, песка и грязи, а также системой ночного видения.

© Motor.ru

Гибридный внедорожник M-Hero, официально вышедший на российский рынок в феврале этого года, в июле подешевел сразу на 1,5 миллиона рублей, узнали «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга цен. Это произошло из-за добавления прямой скидки, с учётом которой «китайский Hummer» стоит 14 490 000 рублей. Факт появления такой скидки подтвердили в компании «Моторинвест», являющейся официальным дистрибьютором Dongfeng в России.

© Моторинвест

Внедорожник M-Hero продаётся в эксклюзивных шоурумах M-Space, созданных на базе официальных дилерских центров Voyah. Комплектация одна, но есть выбор цветов кузова: чёрный Blackout, серый Titan либо тёмно-зелёный Khaki. Силовая установка вездехода включает три электромотора и «турбочетвёрку» 1.5 (комбинированная отдача — 816 л.с.). В оснащение входят электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов и отдельные ездовые режимы для снега, грязи, песка, камней и болот. Дорожный просвет — до 335 миллиметров.

© Моторинвест

В прошлом месяце в Китае показали новую версию M-Hero под названием Dragon Armor. Ей досталась отделка из углепластика, внедорожные бамперы, лебёдка с тяговым усилием 5,5 тонны, многофункциональный кронштейн «запаски» и набор «выживальщика», состоящий из топора, лопаты и канистр. Автомобиль приурочили к выходу в прокат фильма «Операция Дракон» и оценили в 768—868 тысяч юаней, или 9,2—10,4 миллиона рублей.