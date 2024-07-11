Родстер Polestar 6 получил «заряженную» версию

Компания Polestar показала «заряженный» электрический родстер.

© Motor.ru

Концепт BST, созданный из шоу-кара O₂ двухлетней давности, обзавелся кастомными кузовными панелями, в частности, капотом с прорезями для отвода воздуха и создания дополнительной аэродинамической нагрузки на переднюю ось. О технических доработках информации нет. Серийный родстер, который назовут Polestar 6, получит двухмоторную силовую установку и сможет разгоняться до «сотни» примерно за 3,5 секунды.

На Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал родстер Polestar Concept BST, где BST — это сокращенная форма существительного beast (зверь). Двухдверка щеголяет кузовом с расширенными колесными арками, 22-дюймовыми колесами, капотом с вентиляционными прорезями и агрессивным аэродинамическим обвесом. Станет ли Concept BST серийным, не сообщается. Но производство обычных Polestar 6 запустят до конца года, причем первоначальный тираж из 500 экземпляров уже давно раскуплен.

© Polestar

© Polestar

© Polestar

Товарный родстер, выросший из концепта O₂, будет построен на «тележке» Polestar Performance Architecture, представляющей собой одну из разновидностей разработанной Geely платформы SEA. Обещаны двухмоторный полный привод, отдача 884 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента и разгон до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,2 секунды. Выглядеть серийный электрокар будет заметно проще шоу-кара, что хорошо видно по предсерийному прототипу, который шведы тоже привезли в Гудвуд.

© Polestar

© Polestar

Само обозначение BST уже не раз использовали для лифтбека Polestar 2. Версия BST edition 270, представленная в 2022 году, отличалась увеличенной до 350 киловатт (476 л.с.) и 680 Нм момента мощностью силовой установки, амортизаторами Öhlins с раздельными регулировками сжатия и отбоя и заниженной подвесной. Тираж издания составил всего 270 экземпляров, которые распределили между Европой, Северной Америкой и Китаем.