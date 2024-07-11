АвтоВАЗ ответил, ждать ли подорожания автомобилей Lada

Цены на автомобили Lada могут повыситься уже в августе или сентябре этого года, заявил официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский. News.ru

«АвтоВАЗ внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — пояснил он. Газета.Ru

Представитель компании добавил, что с начала года повышение цен на Lada в среднем составило 2,9%, «что значительно ниже общероссийского показателя инфляции». ТАСС