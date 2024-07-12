В России станет сложнее купить люксовый автомобиль

В Польше вводят санкции против фирм, поставлявших люксовые автомобили россиянам. Налоговое управление страны получило новые полномочия, среди которых — возможность отслеживать, кто был конечным получателем товаров, экспортируемых из республики. По представлению налоговиков могут вводиться санкции, заморозка активов и вводиться запрет на ведение бизнеса.

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Как сообщает издание ABW, в списке проверенных польскими налоговиками оказалась фирма Tradeservices, которая, как выяснилось, на протяжении долгого времени экспортирует люксовые автомобили и мотоциклы из Польши на территорию Белоруссии. И таких компаний — несколько десятков.

Большая часть автомобилей и мотоциклов затем уходила российским клиентам, хотя санкции Евросоюза запрещают продажу, поставку, передачу и экспорт предметов роскоши любому лицу из РФ. Предметами роскоши считаются и автомобили стоимостью более 50 000 евро.

Кстати, на литовско-белорусской границе «зависли» десятки «санкционных» автомобилей. Литва ранее перестала пропускать через границу технику стоимостью более 50 000 евро.