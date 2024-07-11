Специалисты МФТИ создали уникальный вездеход

В России впервые создали вездеход и АЗС на водородном топливе

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Инженеры МФТИ разработали новейший водородный вездеход «Русак К-10», предназначенный для эксплуатации в условиях суровой северной местности. Этот уникальный автомобиль оснащён водородной заправочной станцией и способен проезжать от 400 до 500 км без дозаправки на крейсерской скорости по зимним дорогам.

Вездеход «Русак К-10» может быть использован как передвижная база для работы на Севере благодаря способности преодолевать водные преграды и использованию шин низкого давления, что минимизирует негативное воздействие на хрупкий почвенный покров Арктики.

Этот мощный автомобиль имеет габариты 12 на 2,9 метра и высоту 3,6 метра, весит 12,5 тонн и может развивать скорость до 60 км/ч. Внутри вмещается до 8 пассажиров и груз весом до 2,5 тонн.

Водородный вездеход оснащён гибридной силовой установкой, работающей от водородного топливного элемента мощностью около 120 кВт. Элемент получает водород из шести баллонов общим объёмом 1200 литров. Энергию поставляют литий-ионные аккумуляторы для синхронных электродвигателей мощностью 180 кВт с постоянными магнитами. Технология поддерживает возможность модернизации основных газовых узлов и магистралей до давления 700 бар для увеличения автономности на 50-60%.

Директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев подчеркнул, что разработка «Русака К-10» идёт в рамках подготовки к ходовым испытаниям на полуострове Ямал, где проверят его работоспособность в экстремальных климатических условиях. Этот проект ведётся совместно с компаниями «Вездеходы для севера», «Кубо» и «Гидроджен Энерджи», ориентируясь на потребности будущей Международной арктической станции «Снежинка» в горах полярного Урала.