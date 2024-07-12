В Узбекистане наладят сборку дешёвых гибридных автомобилей

Недавно китайский автомобильный гигант BYD запустил производство электромобилей на новом заводе — это первый конвейер марки за пределами Поднебесной. Так, в городе Джизак организована CKD-сборка седана Chazor и кроссовера Song Plus.

© quto.ru

«В целях расширения ассортимента достигнуты договоренности по производству автомобилей бюджетного сегмента. Первые образцы переданы китайскими партнёрами для проведения испытаний современной системы стандартизации», — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



Конкретные кандидаты на конвейерное производство не называются, но наиболее серьёзным кандидатом выглядит городской кроссовер BYD Yuan Up (на заглавном фото) стоимостью 110 000 юаней — это 1 300 000 рублей. Этот лектрокар по формату напоминает Hyundai Creta: его габариты — 4310 х 1830 х 1675 мм.

Кстати, автомобили BYD узбекской сборки будут продаваться и в других странах. Поэтому нельзя исключать, что гибриды джизакской сборки появятся и в России.