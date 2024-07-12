В Госдуме предложили ввести штраф за скручивание автопробега

Зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях. Об этом сообщают «Известия». Соответствующее обращение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

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«Чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик — заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями», — сказал депутат.



По словам Выборного, поводом для обращения стали многочисленные жалобы от населения и обеспокоенность представителей автосообщества.

Отмечается, что в 2023 году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тыс. рублей. Однако законопроект так и не был внесен в Госдуму.

До этого стало известно, что депутаты предложили законопроект о лишении водительских прав на период до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле. Инициатива направлена на утверждение в правительстве.

Новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере 10 тысяч рублей для граждан, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацию предмета правонарушения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что произошло увеличение случаев незаконного использования знака «инвалид» для бесплатной парковки, что мешает инвалидам получить доступ к социальным и транспортным объектам.