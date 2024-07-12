Владелец Tesla Cybertruck нашел новый способ отрубания пальцев дверьми машины

Владелец Tesla Cybertruck раскритиковал безопасность автомобиля после того, как инцидент с дверями электропикапа привел к серьезной рваной ране пальца. На форуме, посвященном Cybertruck, владелец рассказал о том, как его тесть получил серьезную травму, когда его палец попал в шов между передней и задней дверью. Казус произошел, когда он потянулся к кнопке открывания двери, как раз в тот момент, когда задняя пассажирская дверь закрывалась.

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Несмотря на предупреждение Tesla в руководстве пользователя Cybertruck о потенциальной опасности защемления, этот инцидент подчеркивает сохраняющиеся проблемы с безопасностью, пишет The Drive. Конструкция располагает кнопку открытия двери близко к дверному шву, что создает опасность, особенно когда несколько пассажиров входят или выходят одновременно.

© Tesla

Пострадавшему потребовалась неотложная медицинская помощь: ему наложили семь швов и наложили шину на раздробленный палец.

Критики утверждают, что Tesla могла бы повысить безопасность, изменив расположение кнопки или улучшив ее видимость без ущерба для "эстетики" автомобиля.