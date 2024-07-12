Мощному Genesis GV60 Magma быть. Раскрыта дата начала продаж

В марте 2024 года премиум-бренд Hyundai - Genesis - анонсировал выпуск линейки мощных моделей, которую назвали Magma. На Фестивале скорости в Гудвуде состоялся дебют первенца - кроссовера Genesis GV60. Его точно сделают серийным, об этом заявили представители компании.

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Производство GV60 Magma запланировано на третий квартал 2025 года, тогда же кроссовер появится в продаже на домашнем рынке в Южной Корее, под конец года его довезут и до Европы.

Компания Genesis в рамках модификации Magma ставит перед собой цель разработать высококлассный вариант каждой модели существующей линейки, максимально улучшив как эстетику, так и производительность, объяснили в компании.

Конкретики про GV60 Magma нет, заявлено лишь, что кузов автомобиля шире и ниже обычной версии кроссовера, подвеска и шасси получили эксклюзивные компоненты и настройки, модернизированные аккумулятор и электродвигатели. Также для автомобиля разработали аудиосистему, которая будет имитировать "гоночные" звуки.

В будущем "заряженная" версия появится и у самого большого кроссовера Genesis GV80, по крайней мере, в Гудвуд привезли G80 EV Magma Concept.