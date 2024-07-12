Toyota решила обновить Land Cruiser 300: его лишат DVD и сделают безопаснее

Стали известны подробности о грядущей модернизации внедорожника Toyota Land Cruiser 300, которая запланирована на этот год.

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Начнём с главного: в 2024 году Land Cruiser 300 лишится мультимедиа с поддержкой CD- и DVD-дисков, альтернативой которым станут карты памяти формата MicroSD и интерфейс HDMI.

Также, по информации Best Car, автомобиль получит новейшую версию комплекса ассистентов помощи водителю и безопасности Toyota Safety Sense 3.0, которая отличается камерой с увеличенным разрешением, улучшенный радар и систему распознавания объектов для предотвращения столкновения. Обновление ПО будет происходить "по воздуху".

Land Cruiser 300 следующего модельного года получит улучшенные интеллектуальный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе.

Внешность автомобиля останется без изменений, как и линейка силовых агрегатов, единственно, что ожидается - обновление программного обеспечения систем управления.

Выход обновлённого "трёхсотого" состоится в декабре 2024 года.