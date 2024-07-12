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АвтоВАЗ рассказал, когда ждать «полнофункциональную» Lada Vesta

АвтоВАЗ вернёт семейству Lada Vesta утраченные функции. Как сообщил официальный представитель автогиганта Сергей Ильинский, в третьем квартале стартует выпуск «полнофункциональных» версий Lada Vesta. Это значит, что модель, наконец, получит систему стабилизации: ESP исчезла из списка обязательного оборудования, когда европейские производители электроники перестали поставлять соответствующие блоки российским автозаводам.

В АвтоВАЗе рассказали, когда ждать полностью укомплетованную Lada Vesta
© Quto.ru

С антизаносной системой перечень функций пополнится и динамическими линиями разметки при движении задним ходом. Кроме того, топовая комплектация «Весты» обзаведётся датчиками слепых зон, функцией складывания боковых зеркал, передним парктроником и трёхступенчатым подогревом сидений.

Всё это можно встретить на рестайлинговых автомобилях ижевской сборки, но на тольяттинских — уже нет. Напомним, что АвтоВАЗ перенёс сборку модели из Ижевска прошлой весной. При этом после ухода альянса Renault-Nissan из России автогиганту пришлось заняться импортозамещением компонентов.

Между тем, владельцы научились ставить на старые «Весты» цифровые приборы. Оказывается, модный цифровой щиток можно установить на дорестайлинговую версию флагманской модели.

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