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Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы "Обход Тольятти"

"Проверив качество работ на всем протяжении магистрали, контролеры пришли к выводу, что она полностью соответствует проекту, а работы выполнены в полном объеме, после чего выдали заключение о соответствии обхода Тольятти проектным требованиям", — сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".

Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы "Обход Тольятти"
© Волга Ньюс

Движение по трассе обещают открыть в ближайшее время. При этом некоторое время плата за проезд по дороге взиматься не будет.

Напомним, на днях врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что работы практически завершены. В качестве сроков открытия Климовского моста он озвучил "несколько недель".

Открытие объекта позволит частично разгрузить Жигулевскую ГЭС, на которой в первые же дни ремонта образовались многокилометровые пробки.

Автоновости
Вячеслав Федорищев
Ростехнадзор