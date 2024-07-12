Solaris показал отличные продажи за первое полугодие

Компания "АГР", выпускающая автомобили Solaris на заводе в Санкт-Петербурге (бывший "ХММР"), подвела итоги полугода присутствия на российском рынке.

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В феврале было объявлено о выходе бренда Solaris на рынок. В настоящий момент в линейку входят четыре модели: Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), Solaris HC (Creta), Solaris KRS (Kia Rio седан), Solaris KRX (Kia Rio X).

Всего с марта по июнь было продано 7938 автомобилей Solaris. Количество регистраций моделей бренда за этот период составило 3741 авто. Объём выпущенных транспортных средств за неполные полгода составил 10 500 машин.

Реализация автомобилей Solaris производится через фирменные дилерские центры. Пока есть 72 шоу-рума:

"дилерские предприятия представлены по всей территории России и находятся в стратегически важных регионах, в том числе во всех 16 городах - миллионниках", сообщили в пресс-службе "АГР".

