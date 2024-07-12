Solaris показал отличные продажи за первое полугодие

Глава "АГР" Калицев: Solaris совершил невозможное. Итоги полугодия продаж
Компания "АГР", выпускающая автомобили Solaris на заводе в Санкт-Петербурге (бывший "ХММР"), подвела итоги полугода присутствия на российском рынке.
В феврале было объявлено о выходе бренда Solaris на рынок. В настоящий момент в линейку входят четыре модели: Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), Solaris HC (Creta), Solaris KRS (Kia Rio седан), Solaris KRX (Kia Rio X).
Всего с марта по июнь было продано 7938 автомобилей Solaris. Количество регистраций моделей бренда за этот период составило 3741 авто. Объём выпущенных транспортных средств за неполные полгода составил 10 500 машин.
Реализация автомобилей Solaris производится через фирменные дилерские центры. Пока есть 72 шоу-рума:
"дилерские предприятия представлены по всей территории России и находятся в стратегически важных регионах, в том числе во всех 16 городах - миллионниках", сообщили в пресс-службе "АГР".
"Первое полугодие для нас прошло под эгидой бренда Solaris. Нам удалось совершить практически невозможное. Мы смогли менее чем за 6 месяцев вывести на рынок новый бренд, запустить завод, создать дилерскую сеть и обеспечить достойный уровень продаж. Отдельного внимания заслуживает масштабная работа, проведенная с российскими поставщиками, для обеспечения необходимого уровня локализации производимых автомобилей", - прокомментировал итоги работы Алексей Калицев, генеральный директор группы компаний "АГР".