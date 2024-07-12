Внедорожник Bao 5 установил рекорд Гиннеса, поднявшись на высоту 6 тыс. метров

Китайский гибридный внедорожник Bao 5 установил рекорд Гиннесса среди автомобилей своего класса. Об этом сообщает carnewschina.com. Машина смогла подняться на высоту почти 6 тыс. метров.

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Устанавливая рекорд Гиннесса, Bao 5 стартовал из тибетского города Лхаса на высоте 3,6 тыс. метров, прошел через долину реки Ярлунг Цангпо на высоте от 3,6 до 4,2 тыс. метров, преодолел перевал Сангмула на высоте 5,5 тыс. метров, перевал Ладжонгла на высоте 5,8 тыс. метров и, наконец, достиг высоты 5,9 тыс. метров.

Компания Fang Cheng Bao, принадлежащая BYD, представила внедорожник Bao 5 в ноябре 2023 года. Модель построена на новой платформе DM-o (Dual Mode Off-road). Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. В салоне автомобиля установлены три больших экрана — два 12,3-дюймовых перед водителем и передним пассажиром и один 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы по центру.

Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Запас хода Fang Cheng Bao Bao 5 — 1200 км. От 0 до 100 км кроссовер разгоняется за 4,8 с. Расход топлива на 100 км пути составляет 7,8 л.