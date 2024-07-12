Отечественная Lada Niva возглавила топ-10 самых продаваемых SUV в России

Эксперты назвали топ-10 кроссоверов с пробегом по цене до 1,6 млн рублей.

© За рулем

Средняя стоимость кроссовера на вторичном рынке России во втором квартале 2024 года выросла на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 млн рублей. Такие данные получили специалисты ресурса «Авито Авто» по итогам проведенного исследования.

«В апреле – июне текущего года продажи кроссоверов и внедорожников в России выросли на 6,6% по сравнению с I кварталом, а год к году – на 3,2%. Средняя цена таких автомобилей выросла за год на 14,3% и составила 1,6 млн рублей», – говорится в исследовании.



Самым продаваемым кроссовером с пробегом во втором квартале текущего года стала отечественная Lada 4x4 от АВТОВАЗа. Ее доля на рынке составила 6,19% – это самый бюджетный автомобиль. Далее в топ-10 идут Chevrolet Niva – доля 3,81%, Toyota RAV4 – с долей 2,73%. На четвертом и пятом месте рейтинга расположились Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai: их доли на рынке составляют 2,59% и 2,45% соответственно. Замыкают рейтинг Renault Duster, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail и Hyundai Creta.