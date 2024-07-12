В России могут ввести скидку в 50% на оплату эвакуатора и штрафстоянки. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

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«С инициативой выступила партия «Новые люди», которая напомнила, что уже 10 лет в РФ существует возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%. Однако мера не распространяется на оплату эвакуации машины (за неправильную парковку) и ее нахождение на штрафстоянке», — говорится в публикации.



Сейчас в Москве минимальный тариф составляет 6,5 тысячи рублей. При этом жителям доступна скидка, если они оплачивают эвакуацию перед тем, как забрать машину на стоянке. Но она составляет 25%. Партия уверена, что новая скидка позволит москвичам сэкономить, также это даст им стимул сразу оплачивать все штрафы.

До этого «Новые люди» предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 лет, если автомобилист не нарушал ПДД. При этом для водителей, пойманных на нарушении, ничего не изменится. Им продолжат выдавать удостоверение только на 10 лет. По мнению авторов инициативы, таким образом удастся замотивировать автомобилистов водить без нарушений. Также добросовестные водители окажутся в плюсе: им придется реже проходить медосмотры и платить пошлину.