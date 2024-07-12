Купе Mercedes-AMG GT добавили трековую версию с приставкой Pro

У Mercedes-AMG GT появилась новая версия. Исполнение GT 63 Pro ориентировано на трек, поэтому ему улучшили работу системы охлаждения, аэродинамику и немного увеличили мощность двигателя — до 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка передач — автомат AMG Speedshift MCT 9G, привод полный AMG Performance 4Matic+. Штатно спорткар оснащён фиксированным антикрылом, керамическими тормозными дисками, а также сиденьями и рулём AMG Performance.

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Двухдверке Mercedes-AMG GT второго поколения добавили новую версию GT 63 Pro, которую называют самой спортивной в семействе. Но самая спортивная не значит самая мощная. Двигатель у «прошки» такой же, как у обычного GT 63 — «восьмёрка» 4.0 с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами. Здесь агрегат развивает 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, то есть прибавка по сравнению с обычным «63-м» составила 27 сил и 50 Нм. До 816-сильного гибрида GT 63 S E Performance новинке ещё далеко.

© Mercedes-Benz

Разгон до первой «сотни» у GT 63 Pro занимает прежние 3,2 секунды, а вот остальные характеристики чуточку улучшились. Так, двухсот километров в час спорткар достигает через 10,9 секунды (-0,5 с), максимальная скорость — 317 километров в час (+2 км/ч). Чтобы на GT 63 Pro можно было безболезненно дубасить по треку, добавлены радиаторы в передних арках и активная система охлаждения межколесных дифференциалов с раздаточной коробкой. Кроме того, пересмотрена аэродинамика.

© Mercedes-Benz

Вокруг воздухозаборников появились углепластиковые дефлекторы, на днище — рёбра-плавники, как у Mercedes-AMG One, разгоняющие воздух для увеличения прижима. Корму GT 63 Pro украшает фиксированное антикрыло, а ещё у спорткара есть активные заслонки Airpanel. Все эти меры позволили уменьшить подъёмную силу спереди на 30 килограммов и добавили около 15 килограммов прижимного усилия на заднюю ось.

© Mercedes-Benz

Штатного GT 63 Pro оснащен самыми большими композитными тормозами из каталога AMG. Причём как в автоспорте, центральная их часть изготовлена из титана. Впереди стоят шестипоршневые фиксированные суппорты, сзади — плавающие скобы. Колёса кованые, диаметром 21 дюйм. Стандартные шины — Michelin Pilot Sport 5, которые без доплаты можно заменить на трековые Pilot Sport Cup 2R. Также не придется платить за кресла и руль AMG Performance.