Дума отклонила все поправки о госрегулировании цен на заправках

Государство отказалось ограничивать цены на заправках. За последние несколько лет в Государственной думе накопилось несколько законопроектов, касающихся поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В том числе, они подразумевали наделение правительства России полномочиями по ограничению максимальных цен бензина и дизтоплива на заправках.

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Ни одно из предложений депутаты Госдумы не поддержали. Два законопроекта были отклонены в первом чтении ещё 20 июня. Поправки касались законов «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (об установлении предельно допустимых розничных цен на бензин и дизельное топливо) и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»(об установлении предельно допустимых розничных цен на непродовольственные товары и о продлении срока оборота товаров без обязательной маркировки).

Накануне стало известно, что профильный комитет также рекомендовал отклонить в первом чтении два оставшиеся законопроекта, что и произошло. Речь о поправках статьи 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (об установлении предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин, дизельное и другие виды топлива) и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (об ограничении роста розничных цен на автомобильный бензин, дизельное и иные виды топлива).

При этом депутаты Госдумы единодушно приняли закон о ежегодной индексации ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили, моторное топливо и моторное масло на ближайшие три года на 4%. Необходимые изменения внесены в налоговый кодекс.