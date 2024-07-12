Рост средней стоимости нового авто в РФ обогнал инфляцию в два раза

За первые шесть месяцев 2024-го в РФ средневзвешенная стоимость новой «легковушки» поднялась на 14% в годовом выражении — до 3,16 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты агентства «Автостат».

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Как указывают СМИ, подобный рост цен почти в два раза превышает официальную инфляцию, которая, согласно Росстату, в годовом выражении в аналогичный период составляла 8,75%.

Отмечается, что в первом полугодии 2023-го динамика роста цен была медленнее в сравнении с нынешним годом. Тогда стоимость авто выросла год к году на 12%, то есть до 2,68 млн руб. Средневзвешенная цена новой «легковушки» за весь прошлый год остановилась на отметке 2,96 млн руб.

Директор НАПИ Татьяна Арабаджи рассказала, что во втором полугодии средневзвешенная стоимость машин, вероятно, будет расти дальше. При этом пока трудно сказать, достигнет ли она пиковых значений 2023 года, когда средний ценник на машину составлял 4,06 млн руб.

До этого «АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada. Так, седан Granta в комплектации Comfort'24 Plus стал дороже на 50 тыс. рублей. Прибавка составила 4,1% к прежней цене. Лифтбэк Granta в версии Club'24 стал стоить на 30 тыс. рублей дороже (+2,3%).

Между тем внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort'24 подешевел на 7 тыс. рублей (–0,5%). Но в комплектациях Black'24, KHL'24 и Luxe'24 автомобиль подорожал на 23 тыс. рублей (+1,5-1,6%).