Автомобили Peugeot получили систему управления с ИИ на основе ChatGPT

Мировой производитель легковых автомобилей Peugeot сообщил о том, что начал выпускать транспортные средства, оснащая их инновационной системой искусственного интеллекта.

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Так, все новые модели автомобилей Peugeot теперь будут сходить с конвейера с интеграцией в них ChatGPT с поддержкой голосового управления.

В настоящее время стало известно о том, что ChatGPT уже появился в таких моделях Peugeot как: 508, 408, 308, 2008, 208, а также 508 SW, Expert, 308 SW, Partner, Traveller и Rifter. К концу текущего года в свое оснащение искусственный интеллект также получат модели 5008 и 3008. Производитель сообщил о том, что установить систему искусственного интеллекта можно будет и на уже реализованные легковые автомобили, для этого необходимо приобрести пакет опций Connect Plus, который будет установлен в виде обновления программного обеспечения.

Также в Peugeot сообщили о том, что установить пакет Connect Plus можно в любой стране, в которой был реализован автомобиль. Для этого необходимо обратиться в дилерскую сеть бренда.

Установка пакета опций Connect Plus с интегрированным искусственным интеллектом можно будет бесплатно на период шести месяцев. В дальнейшем автовладельцу придется оплачивать подписку на данную опцию в размере 143 рублей в месяц или 1 400 рублей в год, при этом речь идет только о ранее выпущенных моделях, в которых установка Connect Plus будет считаться дополнительной опцией.

Для владельцев автомобилей Peugeot, которые будут с завода выходить с системой ChatGPT, ежегодная оплата за данную опцию составит 11 500 рублей в год или 1 100 рублей в месяц. В настоящее время не сообщается по какой причине подписка на ChatGPT в новых автомобилях будет стоить дороже.