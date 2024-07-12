АвтоВАЗ ожидает возобновления льготных автокредитов

АвтоВАЗ рассчитывает на продление льготных автокредитов. Из-за высокой ставки Банка России Волжский автозавод сообщил, что рассчитывает на продление программы льготных автокредитов. В компании подчеркнули, что прилагают все усилия для выполнения производственного плана в полмиллиона собранных в 2024 году автомобилей, а программа господдержки позволит сохранить нынешние объёмы продаж.

«Покупки новых автомобилей Lada в кредит — довольно высокий процент. И в ситуации высокой процентной ставки мы бы как раз таки приветствовали возобновление программы льготного автокредитования», — подчеркнул представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский.



Он также отметил, что производитель уже направил соответствующий запрос в министерство промышленности и торговли России.

Напомним, сегодня автомобили Lada собирают н заводах в Тольятти и Ижевске. Линейка марки включает в себя семейства Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. В первой половине 2024 года продажи машин отечественного бренда выросли на 51,5% по сравнению с прошлым годом, до 217 631 экземпляра.

Ранее АвтоВАЗ пересмотрел набор комплектаций Lada Vesta. Маркетологи автогиганта убрали из списка доступных большую часть прошлогодних версий модели. По этой причине минимальные цены выросли на 4-12 тысяч рублей. Впрочем, некоторые топовые исполнения, наоборот, стали немного доступнее для российского покупателя.