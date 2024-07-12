Новая Audi A5: первое изображение

Компания Audi показала тизер новой A5 и назвала дату премьеры. Грядущая «пятёрка» станет одной из 20 новых моделей, которые компания представит до конца 2025 года. Следом за ней премьеру отпразднует A6 e-tron, а осенью дебютирует кроссовер Q5 третьего поколения. Как и A5, ему обновят гамму двигателей, в которую войдут современные электрифицированные агрегаты.

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В 2024—2025 годах Audi представит 20 новых моделей, больше десяти из которых окажутся электромобилями. Ближайшая премьера запланирована на 16 июля. В этот день дебютирует новое семейство A5, которому обещаны гибридные силовые установки следующего поколения. Одновременно с анонсом опубликован тизер новой «пятёрки», а также информация о других грядущих премьерах.

Следом за A5, ориентировочно в конце июля, будет представлен A6 e-tron — первая электрическая модель Audi, которую на старте предложат в двух вариантах кузова: лифтбек и универсал. Наконец, осенью премьеру отпраздную кроссовер Q5 третьего поколения. С него начнётся обновление всего SUV-семейств Audi, которое тоже получит новые ДВС с частичной электрификацией.

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