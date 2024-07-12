Пробег автомобилей предложено фиксировать в ЭПТС

Пробег автомобилей предложено записывать в ЭПТС. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой ввести усиленный контроль за пробегом на транспортных средствах. Продавцы уже обратились в Минпромторг России с просьбой рассмотреть возможность фиксации данных одометра в электронных паспортах транспортных средств (ЭПТС).

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«Недобросовестные продавцы по результатам коррекции пробега повышают цену машины и зарабатывают по 200–300 тысяч рублей на каждой сделке, что можно расценивать как мошенничество. Покупателям наносится прямой материальный ущерб. Но страдают и добросовестные дилеры», — заявил глава РОАД Алексей Подщеколдин.



Эксперт пожаловался, что время от времени подобные автомобили сдают в трейд-ин, а дилеры выставляют их на продажу. Однако новые владельцы, обнаружив махинации, могут предъявить продавцу претензии, потребовать компенсацию или вовсе расторгнуть сделку. Президент ассоциации отметил, что это «негативно сказывается на бизнесе».

По его словам, сегодня на вторичном рынке доля машин с изменёнными показаниями одометра, в зависимости от региона, достигает 30-40%. Ежегодный ущерб от действий жуликов оценивается в 525 млрд рублей ежегодно.

К слову, все дилеры, страховщики, банки и другие компании рассчитывают стоимость своих услуг исходя из данных о машине, в том числе пробега. Он позволяет рассчитать степень износа транспортного средства.

«В результате они несут необоснованные расходы на ремонт этих машин», — отметил Подщеколдин.



Для защиты бизнеса от недобросовестных продавцов эксперт считает необходимым сделать информацию о пробеге автомобилей максимально прозрачной и открытой. Фиксация пробега в ЭПТС позволит значительно снизить количество продаж машин с изменёнными показаниями одометра.