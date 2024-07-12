Запрет на экспорт бензина: изменится ли цена на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выступила за сохранение запрета на экспорт бензина в августе 2024 года. Аналитики, опрошенные Life, считают, что благодаря этой мере бензин подешевеет примерно на рубль за литр.

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В марте правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина. Действие запрета приостановили в мае, но в конце июня меру возобновили на срок до 31 июля. В Росстате сообщили, что потребительские цены на бензин со 2 по 8 июля выросли на 0,61 процента к предыдущей неделе. К 8 июля литр бензина в России в среднем стоил 56,43 рубля (АИ-92 - 52,17 рубля, АИ-95 - 57,02 рубля, АИ-98 - 71,15 рубля).

Глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман считает, что после продления запрета цены на заправках стабилизируются. Мера должна насытить топливом внутренний рынок.

По мнению основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, благодаря продлению меры цены на бензин в ближайший месяц упадут примерно на один рубль за литр.

Также эксперты ожидают, что биржевые цены на бензин снизятся на пять-десять процентов. Аналитик Андрей Лобода отметил, что на резкое падение цен рассчитывать не стоит, так как на рынок влияет дорогая нефть.