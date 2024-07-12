Fiat представил новый 500e Giorgio Armani

Fiat отпраздновал 125-летие спецверсией 500e Giorgio Armani. В честь юбилея итальянский автопроизводитель представил лимитированный 500e в исполнении Giorgio Armani, которое отличается от обычного «пятисотого» оригинальными колесными дисками с инициалами G.A., деревянными вставками в салоне и эксклюзивными оттенками кузова — темно-зеленым Micinalised и серебристым Ceramic Greige. Кроме того, Fiat поделился планами относительно модели Grande Panda, а именно ее электрической версии — она рассматривается для запуска в США.

© Motor.ru

Электрический Fiat 500e Giorgio Armani поступит в продажу в 2025 году: специальное исполнение подтверждено для Европы, Африки, Северной Америки, Австралии, Японии и Ближнего Востока. Известно, что в список оснащения лимитированной серии войдут семидюймовая цифровая панель приборов, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема JBL и панорамная крыша.

© Fiat

© Fiat

© Fiat

© Fiat

© Fiat

© Fiat

Силовая установка у 500e Giorgio Armani стандартная: в движение хэтчбек приводит 120-сильный электромотор, который питает литий-ионная батарея емкостью 42 киловатт-час. Без подзарядки электрокар проезжает до 320 километров.

Что касается семейства Panda, а именно нового кроссовера Grande Panda, то его электрической версии достанется аккумулятор на 44 киловатт-часа и 111-сильный электромотор. По предварительным оценкам, кроссовер окажется «дальнобойнее» 500e, а цены в Европе будут начинаться от 25 тысяч евро (2,37 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Будет у Grande Panda и гибридная модификация, что уже официально подтверждено, хотя подробности Fiat не приводит. Гибрид получит «турботройку» мощностью 102 лошадиные силы и встроенный в шестиступенчатый «робот» 28-сильный электромотор.

© Fiat

В салоне у Grande Panda установят 10-дюймовую цифровую панель приборов и центральный тачскрин диагональю 10,25 дюйма. На фотографиях, опубликованных Fiat, можно рассмотреть интерьер в деталях: деревянные вставки и контрастные желтые элементы отделки.

Ранее сообщалось, что Grande Panda — это первенец нового семейства, которое отдает дань уважения культовому Fiat Panda, представленному в 1980 году. Кроме того, это первая модель глобальной линейки, основанной на новой платформе, позволяющей использовать гибридные и полностью электрические силовые установки.