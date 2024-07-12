Стало известно, когда Lada Niva получит подушки безопасности

Раскрыт срок появления подушек безопасности у внедорожников Lada. АвтоВАЗ уже почти готов оснащать Lada Niva эйрбегами, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. По его словам, обе «Нивы» получат базовый элемент пассивной безопасности в четвертом квартале нынешнего года.

«В IV квартале начнется выпуск семейства Niva с подушками безопасности», — сказал представитель АвтоВАЗа. Он уточнил, что на Niva Travel будут устанавливать два эйрбега, а на классическую Niva Legend только один — водительский.



В третьем квартале стартует полноценное производство «длинной» Lada Vesta с приставкой Aura, а также электрокара Lada e-Largus на заводе «Лада Ижевск». Vesta в тот же срок обещают добавить датчики дождя и света, а также систему стабилизации (ESP).

В четвертом квартале АвтоВАЗ планирует выпустить Granta с дополнительным оборудованием: ранее сообщалось, что под конец года «бюджетнику» вернут климат-контроль и круиз.

В декабре свет увидит спортивная Lada Niva Sport на базе Niva Legend. Ей достанутся 1,6-литровый мотор от Granta Sport, который развивает 122 лошадиные силы, 17-дюймовые колеса и некоторые улучшения в салоне. Цена, по прогнозам экспертов, составит 2−2,5 миллиона рублей.