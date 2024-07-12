Представлен кроссовер MG HS нового поколения

Фестиваль скорости в Гудвуде, Великобритания, стал местом презентации нового кроссовера MG HS. Место дебюта выбрано не просто так: напомним, что бренд MG британский, хотя сейчас он принадлежит китайской компании SAIC.

Со сменой поколения никаких революций не произошло — кроссовер MG HS сохранил классические пропорции, но получил более современный дизайн и немного увеличился в размерах: отныне длина составляет 4655 мм (или 4670 мм для PHEV-версии), а колесная база растянулась на 6 мм.

Что касается гибрида, то сочетание 1,5-литрового двигателя мощностью 142 л.с. и электродвигателя мощностью 154 кВт или 209 л.с. обещает ускорение до сотни за 6,8 секунды. А немалый аккумулятор (около 25 кВт·ч) обещает запас хода на электроприводе до 120 км.

Обычный вариант оснащён бензиновым 1,5-литровым турбомотором, который выдает 169 л.с. и может работать в паре 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом-автоматом DCT.

Именно бензиновый вариант нового MG HS первым поступит в дилерскую сеть для продаж в Европе — это должно произойти уже в течение текущего месяца. Стоимость автомобиля будет начинаться от 25 тысяч фунтов или 32 тысяч долларов США.