Ford представил прототип Raptor T1+, с которым выступит в «Дакаре»

Компания Ford показала новый прототип для «Дакара». Четыре таких внедорожника будут участвовать в «Дакаре 2025», но сначала Raptor T1+ отправят на Hungarian Baja, которое пройдёт с 8 по 11 августа. Основа машины — стальной каркас. В подвеске использованы двойные поперечные рычаги и амортизаторы Fox с выносными компенсационными камерами. Двигатель — доработанная подразделением Ford Performance «восьмёрка» Coyote, которую ставят и на F-150, и на Mustang.

© Motor.ru

Компания Ford показала обещанный годом ранее дакаровский прототип Raptor T1+. Он построен в сотрудничестве с давним партнёром, фирмой M-Sport, и, конечно, довольно сильно отличается от серийного «Раптора». В основе внедорожника лежит пространственный каркас из углеродистой конструкционной стали T45. Внешние панели — углепластиковые. Дорожный просвет составляет 400 миллиметров, а угол въезда — больше 70 градусов.

© Ford

© Ford

© Ford

Двигатель прототипа — это модернизированная «восьмёрка» 5.0 Coyote, снабжённая «сухим» картером и гоночной выпускной магистралью. На машине стоят колёса с шинами внешним диаметром 37 дюймов, тормозами Alcon с шестипоршневыми моноблочными суппортами и всеядная подвеска с ходами до 350 миллиметров, собранная на двойных поперечных рычагах с регулируемыми амортизаторами Fox на каждом углу (настраивать можно низко- и высокоскоростные сжатие/отбой).

© Ford

© Ford

© Ford

На старт «Дакара 2025» фордовцы выставят четыре таких прототипа. Два из них будут пилотировать Карлос Сайнс и Нани Рома, по остальным информация будет позже. Внедорожники уже проехали 10 тысяч километров в рамках программы испытаний, ну а первый «боевой» опыт они получат на Hungarian Baja, которое пройдёт с 8 по 11 августа.