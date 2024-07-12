Zeekr полностью рассекретил внешность «убийцы» Tesla Model Y

Новый кроссовер Zeekr показали без камуфляжа. Премиальный производитель электрокаров, принадлежащий Geely, недавно опубликовал снимки замаскированного 7X — второго кроссовера в линейке и будущего соперника Tesla Model Y. Теперь же появились фотографии без камуфляжа. Правда, на них можно рассмотреть только экстерьер новинки, который, как и ожидалось, почти целиком скопирован с седана 007.

© Motor.ru

Форма кузова 7X, как утверждает Zeekr, основана на принципе золотого сечения. У кроссовера есть интерактивная световая панель Stargate спереди, как у седана, скрытые дверные ручки, тонкие задние фонари с собственной светодиодной технологией. На крыше установлен лидар, используемый электронными помощниками.

Благодаря шпионам можно заглянуть и в салон. Там видны уже знакомый «плавающий» центральный дисплей и изогнутая приборная панель, а вот руль с третьей спицей снизу выглядит новым.

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Car News China

В основу кроссовера легла платформа PMA2+ (вариация SEA) с 800-вольтовой архитектурой. Он шире, выше, но короче 007: длина, ширина и высота 7X равны 4825, 1930 и 1656 миллиметрам соответственно при 2925-миллиметровой колесной базе.

Новинку предложат, как ожидается, с силовой установкой того же 007 мощностью до 646 сил и двумя вариантами батарей. Первая — Golden Brick разработки Zeekr, которую можно зарядить на 500 километров хода за 15 минут. Интересно, что такой вариант обещают базовому кроссоверу, а более дорогие получат тройной аккумулятор NMC от китайской CATL.

На китайский рынок Zeekr 7X выйдет до конца 2024 года. Стоимость, по данным СМИ, составит от 240 до 350 тысяч юаней (2,92−4,25 миллиона рублей), а соперниками выступят Tesla Model Y, Li Auto L6, пока не представленный кроссовер Xiaomi и другие.