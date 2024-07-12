Возле Крымского моста выстроились в очереди 600 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом образовалась очередь из сотен автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

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«В очереди со стороны Керчи находится 590 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в публикации.



При этом со стороны Тамани очереди на 15:00 не наблюдалось.

1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

До этого в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. А вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.