ЕК обосновала повышение пошлин на китайские автомобили

Еврокомиссия обосновала необходимость антикитайских пошлин на автомобильном рынке Европы. Как сообщает «Авто Ревю», в новом отчете ЕК уточнила, что и в каком объеме получили три основных китайских автопроизводителя от китайского государства — эту поддержку в ЕС сочли нечестной конкуренцией.

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Само расследование было начато еще в 2023 году. Европейцы обвинили китайские автоконцерны в получении внушительной помощи от правительства КНР, что повысило конкурентоспособность китайских электромобилей нерыночным путем — европейские компании такой поддержки от собственных властей не получают.

Расследование будет окончено лишь осенью, однако ЕК решила ввести повышенные пошлины в прошлую пятницу, 5 июля. Под наибольший удар попал госконцерн SAIC: его электромобили MG облагаются пошлиной в 37,6%. Чиновники объяснили такое решение всесторонней помощью со стороны правительства КНР, доходящей до 34,4% себестоимости машин. К ней отнесли кредиты от госбанков, гранты, стимулирование продаж, поддержку льготной недвижимостью и субсидии на тяговые батареи. Также концерн не стал активно сотрудничать с европейским следствием.

Концерну Geely установили пошлину в 19,9%, а BYD — 17,4%. Им помог более низкий уровень поддержки со стороны китайского государства, а также открытое сотрудничество со следствием. При этом в случае с BYD, которая самостоятельно производит аккумуляторы, чиновники ЕК уточнили, что не учитывали субсидии на литий и другие материалы.

Вместе с тем обе компании уже нашли способ обойти повышение пошлин. Geely стала переносить производство автомобилей Volvo EX30 и EX90 из Китая в Бельгию. BYD же объявила о постройке завода в Венгрии и Турции — они входят в Европейский таможенный союз.