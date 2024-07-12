Какие вопросы помогут сэкономить при покупке подержанного автомобиля

Naavtotrasse: важно убедиться, что машину продаёт реальный владелец. Первым делом издание рекомендуем проверить документы, кто является реальным собственником. Если продавец окажется хозяином, можно уточнить срок эксплуатации и реальный пробег: перекупщик, скорее всего, не сразу назовёт показания одометра.

Полную информацию, касательно проблем, придётся «выуживать» самостоятельно, так как даже самый хороший продавец не захочет жаловаться на состояние продаваемой машины. Выявить имеющиеся недочёты — ещё одна задача потенциального покупателя.

Как проводилось обслуживание, какие работы выполнялись, какие узлы менялись — вовремя заданные вопросы облегачат дальнейшую эксплуатацию после покупки. А чтобы проверить честность владельца, лучше посетить автосервис, где провести полную диагностику.

Между тем, стало известно, по каким критериям россияне выбирают подержанные автомобили. Оказывается, стоимость и марка машины для наших соотечественников важнее, чем технические характеристики.