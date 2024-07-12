В России доступен к покупке новый BMW M2

Мощный BMW M2 теперь можно купить в России. Российский дилер начал принимать заказы на новый BMW M2, который предлагают привезти из Германии в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля — 9 900 000 рублей.

© Quto.ru

Российский дилер начал принимать заказы на новый BMW M2, который предлагают привезти из Германии в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля — 9 900 000 рублей.

Это рестайлинговая версия последнего поколения G87 оснащена трехлитровым бензиновым мотором мощностью 460 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод — задний.

© BMW

© BMW

© BMW

До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,2 секунды с механической коробкой передач и 4 секунды с автоматической. Производитель подчёркивает, что была изменена схема управления дроссельной заслонкой для данного двигателя для более быстрого реагирования на нажатие педали газа.

С дополнительным пакетом M Driver максимальная скорость с 250 километров в час может увеличиться до 285 километров в час.

Из дизайнерских обновлений стоит отметить появление новых цветов для кузова и появление чёрного цвета и двойных спиц на стандартных колёсах M, которые соответствуют 19 дюймам спереди и 20 сзади. В качестве бонуса доступны серебристые диски.