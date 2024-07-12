Концепт Skytop замечен на фестивале скорости в Гудвуде

Компания BMW произвела фурор в первый день Фестиваля скорости в Гудвуде 2024, представив седьмое поколение M5 и концепт BMW Concept Skytop. Концепт-кар, демонстрировался на выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este в мае и привлек к себе внимание благодаря яркому дизайну и мощным техническим характеристикам.

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BMW Skytop позиционируется как духовный преемник культовой модели BMW Z8. Концепт отличается чистым, элегантным дизайном с характерным "акульим носом" спереди и плавной, скульптурной задней частью. Кузов демонстрирует подтянутую, мускулистую поверхность, подчеркнутую четкими линиями. Еще одной яркой деталью экстерьера является сложная окраска Skytop, выполненная колористами на заводе BMW в Дингольфинге.

Цвет переходит от насыщенного красновато-коричневого оттенка на крыше к едва заметному серебристому с эффектом хромированной тени на кузове. Официальные данные о производительности BMW Skytop еще не опубликованы, но, можно провести параллель с BMW M8 Competition. Высокопроизводительный автомобиль, оснащенный тем же 617-сильным 4,4-литровым двигателем V8, разгоняется до 0-100 км/ч за 3,0 секунды.

Такую же производительность стоит ожидать и от Skytop. Детали интерьера Skytop позаимствовал у моделей 8 Series и M8: кожаные поверхности такого же насыщенного красновато-коричневого цвета. Выдвижное заднее стекло и съемные части крыши тарга, которые можно хранить в специальном отсеке в багажном отделении, дополняют универсальный дизайн автомобиля.

BMW официально не подтвердила планы относительно производства Skytop, предполагается, что автомобиль поступит в продажу в ограниченном количестве 50 экземпляров, стоимость каждого - 500 000 долларов.