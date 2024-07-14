В сети появились первые изображения нового седана Audi A7

Недавно в Сети были опубликованы шпионские фотографии нового немецкого седана, который придёт на смену модели A6. На основе этих фотографий у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

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Как мы уже неоднократно рассказывали, компания Audi решила изменить систему наименований своих автомобилей, и теперь модели с электрическими силовыми установками получат чётные индексы, а с традиционными двигателями внутреннего сгорания — нечётные. Таким образом, хорошо знакомая нам А6 в следующем поколении получит имя А7, а прежний индекс отойдёт электрической модели с приставкой e-tron. Кстати, ранее мы уже опубликовали рендеры универсала А7, а теперь на дорожные испытания вывели и прототипы седана.

В целом, имея представление о внешности будущего универсала, предугадать дизайн седана достаточно просто. Он получит классические пропорции от нынешнего седана А6, при этом пластика кузова станет более плавной и округлой. Спереди появится крупная решётка радиатора, дизайн которой практически в точности повторяет один из вариантов решётки обновлённой А3. Фары при этом оригинальные по форме и графике светодиодных ходовых огней, из интересных моментов — автомобиль сохранит омыватели фар несмотря на глобальную тенденцию отказа от них. Сбоку можно отметить утопленные дверные ручки и характерные выступы над колёсными арками, а также чуть более скруглённую форму задних боковых окошек. Фонари, судя по шпионским фотографиям, аналогичны универсалу: они выполнены единым элементом с узкой светодиодной полосой во всю ширину, а сверху расположится ряд коротких вертикальных элементов.

Новинка будет построена на платформе PPC (Premium Platform Combustion), которую также получат будущие А5 и Q5. Седан наверняка получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, также можно ожидать много гибридных модификаций (как «мягких», так и подзаряжаемых). Также ожидается, что автомобиль станет чуть крупнее нынешней модели, габариты которой равны 4939х1886х1457 мм.

Премьера нового Audi A7 может состояться в течение этого года.

Напомним, в прошлом месяце дебютировал обновлённый кроссовер Audi RS Q8.