Subaru BRZ и Toyota GR86 получили обновки к 2025 модельному году

Помимо этого, спорткар Тойоты обзавёлся парой идентичных спецверсий, которые предназначены для японского и американского рынков.

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Купе-близнецы Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – просто 86) появились ещё в 2012-м. Сейчас на рынке представлены разработанные совместными усилиями модели второго поколения: в ноябре 2020-го генерацию сменил спорткар Субару, а в апреле 2021-го дебютировала новая двухдверка Тойоты. Теперь версии этих моделей подтянули к 2025 модельному году, премьера прошла на домашнем рынке.

В ходе модернизации «обычные» купе Toyota GR86 и Subaru BRZ не получили изменений во внешности, а также в оформлении интерьера. Однако японцам предложат новую спецверсию GR86 Ridge Green Limited, которую планируется выпустить лимитированным тиражом – всего 200 экземпляров (при этом право покупки этих машин компания разыграет в лотерее). Стартовая цена – 3 897 000 иен (эквивалентно примерно 2,17 млн рублей по текущему курсу).

Исполнение Toyota GR86 Ridge Green Limited имеет кузов, окрашенный в новый холодный оттенок зелёного, комплект бронзовых колёсных дисков диагональю 18 дюймов, обутых в шины 215/40R18. Ещё для спецверсии предусмотрены усиленные тормоза Brembo с красными суппортами и амортизаторы Sachs (другим исполнениям они доступны за доплату). Салон отличается за счёт двухцветной отделки спортивных сидений с коричневыми вставками из замши и кожи.

Стоит отметить, что для американского рынка Тойота подготовила идентичную спецверсию Hakone, которая также базируется на GR86 2025 модельного года. Объём выпуска этих купе окажется лимитированным: поклонникам модели в Штатах предложат 860 «особых» экземпляров. Ценник Toyota GR86 Hakone Edition будет обнародован позже.

Двигатель у посвежевших Subaru BRZ и Toyota GR86 остался прежним: модели оснащаются всё тем же 235-сильным атмосферником объёмом 2,4 литра. Известно, что в ходе модернизации версиям купе с механической коробкой перенастроили педаль газа: производитель отметил, что её отклики в итоге стали понятнее и оперативнее. У исполнений с шестиступенчатой автоматической коробкой перенастроен алгоритм перехода на пониженные передачи. У купе Subaru с МКП появился ездовой режим Sport.

В ходе обновления купе Toyota GR86 ещё получило изменённую систему контроля давления в шинах, а также пересмотренные амортизаторы и перекалиброванный электроусилитель руля, что позволило улучшить управляемость.

Ранее в СМИ уже не раз появлялись сообщения о GR86 следующего поколения. По слухам, такая новинка перестанет быть близнецом Subaru BRZ. Не исключено, что в его основу ляжет укороченная версия платформы Lexus IS, а мотор купе может позаимствовать у «заряженного» хэтчбека GR Yaris.