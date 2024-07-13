В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

В Госдуме обсуждают законопроект об уничтожении ответственности за использование технических устройств, которые препятствуют считыванию номерного знака автомобиля. Об этом заявил адвокат Кирилл Данилов, пишет агентство «Прайм».

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За использование таких устройств предлагают наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. На данный момент за это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напомнил адвокат.

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Однако четкого определения, что считается таким устройством нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. При этом под критерии подпадают листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях, уточнил Данилов.

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