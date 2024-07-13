АвтоВАЗ превратился в «фабрику легализации мигрантов» в России. Издание «Самарское обозрение» выяснило: автогигант столкнулся с большими проблемами, стремясь найти сотрудников в Средней Азии. Волжский автозавод оплачивает мигрантам перелёт и патент под будущее трудоустройство, а гастарбайтеры не исполняют свою часть договора: приезжают в Россию и исчезают. АвтоВАЗ подаёт в суд иски о возмещении ущерба, но перспективы сомнительны.

В Автозаводском районном суде Тольятти только в период с 11 по 28 июня 2024 года зарегистрировано 16 исков о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей. Во всех случаях АвтоВАЗ судится с мигрантами. К примеру, с Уткирбека Хошимова российский автопроизводитель пытается взыскать 56 тысяч рублей.

Договор предполагает, что гастарбайтеры отработают на АвтоВАЗе один год, но после получения патента от 10 до 20% мигрантов отсеиваются в течение месяца. При этом на территории России они находятся на законных основаниях, а единственной проблемой может быть иск от АвтоВАЗа. Впрочем, даже выиграв суд, получить выплату с мигрантов может быть непросто.

Депутат Государственной думы по избирательному округу от Тольятти Леонид Калашников подтвердил «Самарскому Обозрению», что «проблема с ввезенными на ВАЗ мигрантами носит серьезный характер». При этом АвтоВАЗ «работает добропорядочно», а сложившаяся ситуация возникла из-за «серых зон» в оформлении патентов, — дал понять Калашников.